Турнир PFL в Нью-Йорке: где смотреть шоу, где в главном бою подерётся Усман Нурмагомедов
В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке пройдёт крупный турнир промоушена Professional Fighters League (PFL), начало которого запланировано на 23:30 мск 31 августа, а основной кард стартует в 2:00 мск уже 1 августа.
Права на трансляцию боёв PFL Нью-Йорк в России принадлежат Okko.
В рамках главного события вечера непобеждённый чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт очередную защиту титула. Соперником россиянина станет Арчи Колган. Для Усмана это последний бой по действующему контракту с PFL.
Арчи Колган имеет в своём рекорде 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и не имеет ни одного поражения.
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