Турнир PFL в Нью-Йорке: где смотреть шоу, где в главном бою подерётся Усман Нурмагомедов

В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке пройдёт крупный турнир промоушена Professional Fighters League (PFL), начало которого запланировано на 23:30 мск 31 августа, а основной кард стартует в 2:00 мск уже 1 августа.

В рамках главного события вечера непобеждённый чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт очередную защиту титула. Соперником россиянина станет Арчи Колган. Для Усмана это последний бой по действующему контракту с PFL.

Арчи Колган имеет в своём рекорде 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и не имеет ни одного поражения.