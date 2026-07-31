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PFL Нью-Йорк 2026
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PFL New York, Нью-Йорк — где смотреть прямую трансляцию, во сколько начало эфира

Турнир PFL в Нью-Йорке: где смотреть шоу, где в главном бою подерётся Усман Нурмагомедов
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В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке пройдёт крупный турнир промоушена Professional Fighters League (PFL), начало которого запланировано на 23:30 мск 31 августа, а основной кард стартует в 2:00 мск уже 1 августа.

Права на трансляцию боёв PFL Нью-Йорк в России принадлежат Okko.
PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Арчи Колган

В рамках главного события вечера непобеждённый чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов проведёт очередную защиту титула. Соперником россиянина станет Арчи Колган. Для Усмана это последний бой по действующему контракту с PFL.

Арчи Колган имеет в своём рекорде 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и не имеет ни одного поражения.

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