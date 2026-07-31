Результаты взвешивания участников дебютного турнира UFC в Сербии

Сегодня, 31 июля, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 283, который пройдёт завтра, 31 июля, в Белграде, Сербия.

Главный кард:

Главный бой вечера, полусредний вес: Урош Медич (77,56 кг) vs Даниэль Родригес (77,56 кг).

Полутяжёлый вес: Ян Блахович (92,98 кг) vs Навахо Стирлинг (92,98 кг).

Тяжёлый вес: Александар Ракич (107,72 кг) vs Марчин Тыбура (115,21 кг).

Средний вес: Душко Тодорович (83,91 кг) vs Роберт Валентин (84,14 кг).

Средний вес: Властислав Чепо (84,36 кг) vs Гилберт Урбина (84,14 кг).

Лёгкий вес: Милош Яничич (70,76 кг) vs Ноа Гуньон (70,3 кг).

Прелимы:

Лёгкий вес: Людовит Клейн (70,53 кг) vs Тофик Мусаев (70,53 кг).

Полусредний вес: Обан Эллиотт (77,11 кг) vs Майкл Оливейра (77,56 кг).

Легчайший вес: Борислав Николич (61,68 кг) vs Марк Вологдин (61,46 кг).

Полулёгкий вес: Деннис Бузукья (66,22 кг) vs Богдан Град (65,99 кг).

Лёгкий вес: Матеуш Ребецки (70,53 кг) vs Кайл Преполец (70,3 кг).

Женский легчайший вес: Нина Николия Милошевич (61 кг) vs Хейли Коуэн (61,68 кг).

Тяжёлый вес: Йован Лека (119,06 кг) vs Александер Поппек (97,52 кг).

Женский минимальный вес: Марина Спасич (52,38 кг) vs Стефани Лусиано (52,16 кг).