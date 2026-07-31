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Бой Багова и Абдулхаликова на турнире в Москве определит претендента на титул чемпиона ACA

Бой Багова и Абдулхаликова на турнире в Москве определит претендента на титул чемпиона ACA
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Поединок в лёгком весе между российскими бойцами Али Баговым и Али Абдулхаликовым, который пройдёт на турнире ACA 206, определит претендента на титул чемпиона ACA. Бой состоится 15 августа на московской «ЦСКА Арене». Об этом сообщает пресс-служба АСА.

Победитель этого боя станет официальным претендентом на титул. В поединке за чемпионский пояс он встретится с сильнейшим в паре Биберт Туменов — Дауд Шайхаев, чей бой пройдёт позже, 4 октября на турнире АСА в Грозном.

В активе бывшего чемпиона лиги Али Багова 35 побед, 13 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся. На счету Али Абдулхаликова 17 побед и четыре поражения.

Главным событием турнира ACA 206 на «ЦСКА Арене» станет титульный бой в тяжёлом весе между действующим обладателем поясом россиянином Алиханом Вахаевым и иранцев Амиром Алиакбари.

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