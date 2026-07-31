Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг), а ныне действующий обладатель пояса BMF бразилец Чарльз Оливейра выразил желание стать капитаном следующего сезона ALF Reality.

«Это реалити — просто топ, все, кто его смотрели, скажут, что это просто безумие. Альфредо, ты как новый и молодой Дана Уайт (смеётся), с удовольствием стал бы капитаном в следующем сезоне», — сказал Оливейра в интервью Альфредо Аудиторе на YouTube-канале ALF Global.

У бразильского спортсмена в профессиональном рекорде 37 побед, из которых 32 были одержаны досрочно, 11 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.