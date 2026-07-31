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PFL Нью-Йорк 2026
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Хабиб Нурмагомедов встретился с Гейджи в отеле в Нью-Йорке

Хабиб Нурмагомедов встретился с Гейджи в отеле в Нью-Йорке
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37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился в отеле в Нью-Йорке со своим бывшим оппонентом, а ныне чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи.

На предстоящем турнире PFL в Нью-Йорке и Хабиб, и Джастин будут работать секундантами на поединке между непобеждёнными Усманом Нурмагомедовым и Арчи Колганом за звание чемпиона PFL в категории до 70 кг. Их противостояние станет главным событием ивента.

Бой между Усманом и Арчи начнётся ориентировочно в 3:30 мск. Поединок будет доступен для просмотра на онлайн-платформе Okko.

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