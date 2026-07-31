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Непобеждённый Мокаев заявил о желании стать бойцом MVP MMA после слияния лиги с PFL

Непобеждённый Мокаев заявил о желании стать бойцом MVP MMA после слияния лиги с PFL
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Непобеждённый чемпион Brave CF в наилегчайшем весе британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев выразил заинтересованность в заключении долгосрочного соглашения с промоушеном MVP MMA после слияния с лигой PFL.

«Если MVP и PFL сделают дивизион до 56,6 кг, я готов подписать долгосрочный контракт», — написал Мокаев на своей странице в социальной сети Х.

Мокаеву 25 лет. В профессиональном рекорде бойца из Великобритании 17 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В качестве профессионала Мокаев дебютировал в августе 2020 года. Спортсмен является чемпионом Brave FC в легчайшем весе.

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