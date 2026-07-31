Рой Джонс отреагировал на допуск боксёров из России к участию в турнирах с флагом и гимном

57-летний бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Рой Джонс-младший отреагировал на решение организации World Boxing допустить боксёров из России к участию в международных турнирах с флагом и гимном.

«Это правильное и важное решение. Спортсмены должны иметь возможность выступать, не должно быть искусственных ограничений. Рад за российских боксёров, они должны иметь такое право», — приводит слова Джонса-младшего ТАСС.

Ранее «Чемпионат» подготовил материал с анализом и разбором решения World Boxing допустить российских боксёров к участию в международных турнирах с флагом и гимном.