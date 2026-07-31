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Усман Нурмагомедов: я — лучший легковес в мире

Усман Нурмагомедов: я — лучший легковес в мире
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Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов заявил, что считает себя лучшим бойцом в дивизионе до 70 кг в мире в данный момент.

«Планирую драться, выигрывать, забирать все пояса и защищать их столько, сколько смогу находиться в здравии. На данный момент вижу, что у меня есть потенциал для роста, работать всегда есть над чем, я могу вырасти во всех навыках и добавить, но если брать других легковесов, которые есть в мире, считаю, что являюсь лучшим легковесом на данный момент. Люди могут считать по-другому, но моё мнение о себе они не изменят. Придёт время — мы всё покажем, а пока что газуем!» — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

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