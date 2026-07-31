Трейлер к поединку Ислама Махачева и Иана Гарри на турнире UFC 330

Пресс-служба UFC опубликовала проморолик к предстоящему поединку между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

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На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

Иан Гарри в последнем бою, который состоялся 22 ноября на турнире UFC в Катаре, победил единогласным решением судей американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. В профессиональном рекорде ирландца 17 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение.