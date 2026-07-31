Эмоциональная битва взглядов Марка Вологдина с экс-чемпионом Brave CF из Сербии

Российский боец UFC Марк Вологдин (12-4-2), выступающий в легчайшем весе, провёл битву взглядов с экс-обладателем чемпионского пояса Brave CF в категории до 61 кг сербом Бориславом Николичем (16-2) в преддверии поединка с ним, который пройдёт завтра, 1 августа, в Белграде, Сербия.

Николич эмоционально поиздевался над Вологдиным, высмеяв более низкий рост Марка.

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Вологдин — базовый ударник с опытом в киокушин-карате, которым занимается с четырёх лет. Его стиль построен на постоянном давлении. При этом Марк нередко работает без защиты, в результате чего поединки проходят с большим количеством разменов.

Николич — ярко выраженный грэпплер. Большинство своих побед он одержал досрочно. Борислав отлично проводит тейкдауны, славится плотным контролем сверху и опасными удушающими приёмами. На этот бой Борислав вышел на коротком уведомлении.