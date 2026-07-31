«Самые важные бои». Хабиб — о грядущих выступлениях Усмана Нурмагомедова и Амру Магомедова

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов оценил предстоящие бои своих непобеждённых подопечных Усмана Нурмагомедова и Амру Магомедова на турнире PFL в Нью-Йорке, США. Ивент пройдёт в ночь с 31 июля по 1 августа.

«Сегодня вечером в Нью-Йорке эти оба выйдут на свои самые важные поединки в карьере. Для Амру это дебютный бой в США. Для Усмана это самый важный поединок в его карьере против очень сильного соперника, от этого боя зависит очень многое», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Противником Усмана станет непобеждённый третий номер рейтинга PFL в лёгком весе американец Арчи Колган. А Амру Магомедов предстоит сразиться с кубинцем Анхелем Альваресом.