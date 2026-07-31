15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Нью-Йорк 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Самые важные бои». Хабиб — о грядущих выступлениях Усмана Нурмагомедова и Амру Магомедова

«Самые важные бои». Хабиб — о грядущих выступлениях Усмана Нурмагомедова и Амру Магомедова
Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов оценил предстоящие бои своих непобеждённых подопечных Усмана Нурмагомедова и Амру Магомедова на турнире PFL в Нью-Йорке, США. Ивент пройдёт в ночь с 31 июля по 1 августа.

«Сегодня вечером в Нью-Йорке эти оба выйдут на свои самые важные поединки в карьере. Для Амру это дебютный бой в США. Для Усмана это самый важный поединок в его карьере против очень сильного соперника, от этого боя зависит очень многое», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Противником Усмана станет непобеждённый третий номер рейтинга PFL в лёгком весе американец Арчи Колган. А Амру Магомедов предстоит сразиться с кубинцем Анхелем Альваресом.

Материалы по теме
PFL Нью-Йорк: брат Хабиба проводит последний бой в лиге. Или нет? LIVE
Live
PFL Нью-Йорк: брат Хабиба проводит последний бой в лиге. Или нет? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android