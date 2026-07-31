Российский боец UFC Волков выступил в ООН

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) россиянин Александр Волков выступил с речью в штаб-квартире Организации Объединённых Наций (ООН) в Нью-Йорке, США, на церемонии закрытия Игр ООН.

«Добрый вечер. Для меня это большая честь быть сегодня здесь со всеми вами. Спорт — один из немногих языков, который понимают все люди независимо от того, откуда мы приехали, на каком языке мы говорим или флаг какой представляем. Нас объединяют одни и те же ценности — уважение, дисциплина, смелость и стремление стать лучше, чем мы были вчера. На протяжении многих лет спорт объединял людей так, как мало что другое способно объединять. Соревнование учит нас чему-то уникальному, мы бросаем друг другу вызов не потому что мы враги, а потому что делаем друг друга сильнее. Это один из величайших даров спорта. Как профессионального бойца, меня часто спрашивают, чему меня научили единоборства. Как ни странно, они научили меня уважению, потому что когда разделяешь самые тяжёлые моменты с другим человеком, ты понимаешь, что мужество одинаково выглядит на любом языке и под любым флагом. Победа важна, но ещё важнее, каким человеком ты становишься на пути к ней, пути к победе. Пусть мы и дальше стремимся к совершенству в спорте и никогда не теряем человечность, а также помним, что прежде чем стать чемпионом, представителями своих стран или профессионалами в своей деятельности, мы прежде всего люди. Спасибо за внимание», — сказал Волков во время выступления.

Волков имеет в своём профессиональном рекорде 40 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, и 11 поражений. Спортсмен является бывшим чемпионом ММА-организаций Bellator (2012 год) и M-1 Challenge (2016 год). В качестве профи в смешанных единоборствах Драго дебютировал в 2009 году.