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Дана Уайт впервые прокомментировал слияние MVP и PFL, высмеяв эту идею

Дана Уайт впервые прокомментировал слияние MVP и PFL, высмеяв эту идею
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Президент и глава UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт впервые прокомментировал слияние ММА-лиг MVP и PFL, высмеяв данную идею.

«Да, давайте возьмём две организации, которые не продают билеты и которые никто не смотрит, и объединим их вместе, чтобы создать большую компанию, которая не продаёт билеты и которую никто не смотрит», — приводит слова Уайта аккаунт MMA Orbit в социальной сети Х.

Новую структуру возглавит генеральный директор PFL Джон Мартин, который станет CEO и членом совета директоров. Сооснователи MVP Джейк Пол и Накиса Бидариан останутся в совете директоров и продолжат играть активные роли в управлении бизнесом. Бидариан продолжит курировать боксёрские направления и крупные живые события, а Пол будет заниматься развитием аудитории, бренда и взаимодействием с фанатами.

В рамках этой организации будут проводиться бои как по правилам смешанных единоборств, так и по правилам бокса. Окончательное слияние организаций произойдёт до конца текущего года.

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