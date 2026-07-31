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«Будешь делать то, что тебе скажут. Ты не сбежишь!» Имавов дерзко обратился к Стрикленду

«Будешь делать то, что тебе скажут. Ты не сбежишь!» Имавов дерзко обратился к Стрикленду
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Третий номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов оставил дерзкое послание действующему чемпиону UFC в категории до 84 кг американцу Шону Стрикленду.

«Будешь делать то, что тебе скажут. Ты не сбежишь!» — написал Имавов на своей странице в социальной сети Х.

Первый бой между Имавовым и Стриклендом прошёл на турнире UFC в январе 2023 года. Тогда Шон вышел на замену травмированному Келвину Гастелуму. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей. Для Нассурдина это поражение стало вторым в североамериканской организации.

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