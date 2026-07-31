Дана Уайт встретился с президентом Сербии, подарив тому чемпионский пояс UFC

Президент и глава UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт провёл встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, а также министром спорта Зораном Гаичем, министром государственных инвестиций Дарко Глишичем и президентом Федерации ММА Сербии Лукой Николичем, посвящённую первому турниру американского промоушена в истории страны. Ивент пройдёт завтра, 1 августа, в Белграде.

Фото: Serbian MMA Federation

В ходе встречи обсуждалась организация предстоящего мероприятия и его стратегическое значение для развития боевых искусств в стране. При этом был отмечен чрезвычайно высокий интерес местной публики.

Фото: Serbian MMA Federation

В рамках официальной части встречи также состоялся обмен подарками. Президент Вучич вручил Дане Уайту сербский триколор, а глава UFC вручил президенту Сербии официальный чемпионский пояс организации.

Фото: Serbian MMA Federation

«[Президент Вучич] Отличный парень, основа [для дальнейшего сотрудничества между UFC и Сербией] была заложена. Уровень любительских ММА здесь просто невероятен. Это наш первый раз здесь, но не последний. Мы вернёмся сюда и сделаем это очень скоро. Что нужно для нашего возвращения? Билеты были распроданы за 15 минут. Сербия доказала всё, что нужно. Всё в порядке», — сказал Уайт во время пресс-конференции.