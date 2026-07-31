Усман Нурмагомедов — Арчи Колган: ориентировочное время начала боя — 3:30 мск

В ночь с 31 июля по 1 августа в Нью-Йорке пройдёт турнир по смешанным единоборствам PFL (Professional Fighters League), в главном событии которого пройдёт противостояние между непобеждёнными россиянином Усманом Нурмагомедовым и американцем Арчи Колганом за звание чемпиона PFL в лёгкой весовой категории (до 70 кг).

Поединок между Усманом и Арчи начнётся ориентировочно в 3:30 мск. Бой, как и весь турнир, можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 21 победа, из которых 15 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Арчи Колгану 30 лет. У американца в рекорде 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.