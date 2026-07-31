Алекс Перейра заявил о желании снова подраться за титул UFC

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра рассказал о своём желании вновь подраться за пояс UFC в тяжёлом весе с победителем в возможном реванше между англичанином Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом.

«Не знаю, что будет с Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом. Мне хотелось бы сразиться с победителем этого противостояния, но я определённо хочу провести ещё один поединок до этого, так что посмотрим», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.

Перейра имеет в своём профессиональном рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и четыре поражения.