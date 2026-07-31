15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Нью-Йорк 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра ответил, собирается ли завершать карьеру в ММА в ближайшее время

Алекс Перейра ответил, собирается ли завершать карьеру в ММА в ближайшее время
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра категорично высказался насчёт завершения карьеры в смешанных единоборствах в ближайшее время.

«У меня ещё много дел в ММА. Думаю, завоюю ещё один пояс, вот чего я хочу. В последнем бою это не получилось, но обычно, когда я что-то задумал, мне это удаётся», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.

Перейра имеет в своём профессиональном рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В качестве профи Алекс дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году. Также Поатан имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и по кикбоксингу.

Материалы по теме
Алекс Перейра заявил о желании снова подраться за титул UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android