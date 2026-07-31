Алекс Перейра ответил, собирается ли завершать карьеру в ММА в ближайшее время

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра категорично высказался насчёт завершения карьеры в смешанных единоборствах в ближайшее время.

«У меня ещё много дел в ММА. Думаю, завоюю ещё один пояс, вот чего я хочу. В последнем бою это не получилось, но обычно, когда я что-то задумал, мне это удаётся», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.

Перейра имеет в своём профессиональном рекорде 13 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В качестве профи Алекс дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году. Также Поатан имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и по кикбоксингу.