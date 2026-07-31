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Дана Уайт прокомментировал арест экс-бойца UFC по обвинению в домашнем насилии

Дана Уайт прокомментировал арест экс-бойца UFC по обвинению в домашнем насилии
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Президент и глава UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт впервые прокомментировал арест бывшего претендента на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), а ныне штатного аналитика лиги соотечественника Энтони Смита.

«Он из тех парней, от которых такого не ожидаешь, но, исходя из личного опыта, это может случиться с кем угодно. Я недостаточно хорошо в этом разбираюсь. Мне не хватает деталей. Я всё это время был в разъездах, но, знаете, просто надеюсь, что у него, его семьи и его детей всё сложится хорошо», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Смиту было предъявлено три обвинения в совершении тяжких преступлений, которые включают попытку совершения домашнего насилия первой степени (тяжкое преступление II класса, наказуемое лишением свободы на срок от одного года до 50 лет), угрозы террористического характера (тяжкое преступление III класса, наказуемое лишением свободы на срок до трёх лет, штрафом в размере $ 10 тыс. и надзором после освобождения в течение 9-18 месяцев) и незаконное лишение свободы первой степени (тяжкое преступление III класса).

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