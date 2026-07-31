«Дана Уайт, это реальность. В городе новый шериф». Джейк Пол — о слиянии MVP и PFL

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол оставил послание президенту UFC Дане Уайту на фоне новости об объединении MVP и PFL в единую ММА-лигу.

«Дана Уайт! Доброе утро, приятель! Просыпайся! Это не ночной кошмар, это реальность! Мы только что создали первую в своём роде лигу боевых видов спорта, которая объединяет бокс и ММА. За последние несколько лет мы доказали, что можем проводить самые масштабные бои в мире. У PFL есть ростер мирового уровня, сотни бойцов ММА, некоторые из них — лучшие в мире. UFC больше не будет местом, по которому будут судить — кто лучшие бойцы в мире. Наша миссия — поставить интересы бойца на первое место.

UFC внесла огромный вклад в развитие ММА, но бойцы там часто недополучают денег и оказываются в сложном положении, если не соблюдают правила компании. Никогда не отойдём от создания самых масштабных боёв, которые хотят видеть фанаты. Как фанат боевых видов спорта, я смотрю не только бокс и не только ММА. Смотрю и то, и другое. Наши бойцы смогут соревноваться на обеих платформах.

Всем бойцам, из любых организаций: вы захотите разорвать свои контракты и присоединиться к самой крупной, самой лучшей, самой популярной организации с самыми большими гонорарами — MVP! В городе новый шериф, Дана. Это уже не твои иллюзии, это реальность», — сказал Пол в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.