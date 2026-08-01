«Хватит бегать. Нам нужно сделать это для спорта». Джейк Пол бросил вызов Нейту Диазу

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол обратился к 41-летнему бывшему претенденту на титул UFC в лёгком весе американцу Нейту Диазу с предложением провести бой по правилам ММА.

«Я давно говорил об [интересе к] ММА и о том, чтобы заняться этим, но теперь это официально: в рамках нового партнёрства MVP с PFL я выйду в клетку. Нейт Диаз, хватит бегать. Нам нужно сделать это для спорта, изменить мир, изменить историю и ландшафт боевых искусств навсегда. Не волнуйся, я всё ещё боксирую. Все спрашивают, когда вернусь, это будет скоро. Ведём переговоры по контрактам с несколькими соперниками. Пришло время боксировать, а затем надрать задницу Нейту Диазу в ММА», — сказал Пол в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.