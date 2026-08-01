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Жорж Сен-Пьер назвал победителя в бою Ислам Махачев — Иан Гарри

Жорж Сен-Пьер назвал победителя в бою Ислам Махачев — Иан Гарри
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер высказался насчёт предстоящего поединка между 34-летним чемпионом UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри, который состоится на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Ивент пройдёт 16 августа, а их бой станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иан Гарри
16 августа 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иан Гарри

«Учитывая стили обоих, шансы, вероятно, на стороне Махачева. Думаю, у Ислама Махачева, возможно, больше способов выиграть поединок. Так что, если рассуждать рационально, судя по коэффициентам, преимущество на стороне Махачева.

Но у Иана Гарри тоже есть все шансы на победу. Он очень хороший ударник, очень высокий, а также отличный борец. Тем не менее ему необходимо найти способ вести бой в стойке и использовать свой стиль в своих интересах», — приводит слова Сен-Пьера портал Essentially Sports.

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