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«Ночной кошмар для любого соперника. Он лучший в мире». Жорж Сен-Пьер — о Махачеве

«Ночной кошмар для любого соперника. Он лучший в мире». Жорж Сен-Пьер — о Махачеве
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер с восхищением высказался в адрес 34-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева.

«Ислам Махачев, знаете, с точки зрения стиля, — это настоящий кошмар для любого соперника. Думаю, сейчас он лучший боец ​​в мире независимо от весовой категории», — приводит слова Сен-Пьера портал Essentially Sports.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

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