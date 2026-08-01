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Усман Нурмагомедов — Арчи Колган: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 3:30 мск

Усман Нурмагомедов — Арчи Колган: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 3:30 мск
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Сегодня, 1 августа, в Нью-Йорке проходит турнир по смешанным единоборствам PFL (Professional Fighters League), в главном событии которого состоится противостояние между непобеждёнными россиянином Усманом Нурмагомедовым и американцем Арчи Колганом за звание чемпиона PFL в лёгкой весовой категории (до 70 кг).

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Арчи Колган

«Чемпионат» начнёт прямую онлайн-трансляцию поединка ориентировочно в 3:30 мск. Бой можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 21 победа, из которых 15 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Арчи Колгану 30 лет. У американца в рекорде 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

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