15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Нью-Йорк 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянка Постарнакова одержала победу в PFL раздельным решением судей

Россиянка Постарнакова одержала победу в PFL раздельным решением судей
Комментарии

26-летняя непобеждённая боец PFL, выступающая в женском наилегчайшем весе, россиянка Татьяна Постарнакова победила американку Монтану Де Ла Росу раздельным решением судей по итогам трёх раундов на турнире PFL в Нью-Йорке.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Монтана Де Ла Роса — Татьяна Постарнакова (W)
31 июля 2026, пятница. 23:55 МСК
Татьяна Постарнакова
Окончено
SD
Монтана Де Ла Роса

Для Постарнаковой этот бой стал вторым в американской лиге. Теперь в профессиональном рекорде россиянки восемь побед и ни одного поражения. Она тренируется в команде «Рать». В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Татьяна дебютировала в 2022 году. Спортсменка является экс-чемпионкой лиги «Наше дело».

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира PFL, в которой отображает наиболее значимые и существенные детали.

Материалы по теме
PFL Нью-Йорк: Постарнакова победила американку! Справится ли с задачей Усман? LIVE
Live
PFL Нью-Йорк: Постарнакова победила американку! Справится ли с задачей Усман? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android