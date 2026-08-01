Россиянка Постарнакова одержала победу в PFL раздельным решением судей

26-летняя непобеждённая боец PFL, выступающая в женском наилегчайшем весе, россиянка Татьяна Постарнакова победила американку Монтану Де Ла Росу раздельным решением судей по итогам трёх раундов на турнире PFL в Нью-Йорке.

Для Постарнаковой этот бой стал вторым в американской лиге. Теперь в профессиональном рекорде россиянки восемь побед и ни одного поражения. Она тренируется в команде «Рать». В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Татьяна дебютировала в 2022 году. Спортсменка является экс-чемпионкой лиги «Наше дело».

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира PFL, в которой отображает наиболее значимые и существенные детали.