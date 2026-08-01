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«Он врал мне». Сен-Пьер вспомнил, как Дана Уайт солгал ему об организации боя с Хабибом

«Он врал мне». Сен-Пьер вспомнил, как Дана Уайт солгал ему об организации боя с Хабибом
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Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер рассказал, как в UFC пытались организовать ему бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«В какой-то момент, когда Хабиб был ещё активен, велись переговоры, и в команде Хабиба сообщили, что не заинтересованы в его поединке со мной. Однако после того, как Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, Дана написал мне, спросив, заинтересован ли я в поединке с Хабибом. Это было странно, поскольку я был в курсе, что он пообещал своей матери больше не драться. Поэтому я спросил его: «Хабиб согласен?» На что получил положительный ответ. А потом я позвонил Али Абдель-Азизу, сказав: «Это правда?» Он отрицательно ответил. Тогда я понял, что Дана Уайт врал мне», — приводит слова Сен-Пьера аккаунт Title Fight в социальной сети Х.

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