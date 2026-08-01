Амру Магомедов нокаутировал Анхеля Альвареса во втором раунде на турнире PFL

27-летний непобеждённый российский боец, выступающий в лёгком весе, Амру Магомедов победил кубинца Анхеля Альвареса на турнире по смешанным единоборствам PFL в Нью-Йорке. Бой завершился досрочной победой Магомедова техническим нокаутом во втором раунде.

Для Амру это был второй поединок в организации. Всего в его рекорде значатся 11 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В качестве профессионального бойца Магомедов дебютировал в 2017 году. На счету 31-летнего Альвареса теперь 11 побед и три поражения в ММА.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира PFL, в которой отображает наиболее значимые и существенные детали. В главном бою вечера сойдутся россиянин Усман Нурмагомедов и непобеждённый третий номер рейтинга PFL в лёгком весе американец Арчи Колган.