Усман Нурмагомедов — Арчи Колган: прямая онлайн-трансляция боя началась

В эти минуты Нью-Йорке проходит турнир по смешанным единоборствам PFL (Professional Fighters League), в главном событии которого началось противостояние между непобеждёнными россиянином Усманом Нурмагомедовым и американцем Арчи Колганом за звание чемпиона PFL в лёгкой весовой категории (до 70 кг).

Поединок между россиянином и американцем стартовал. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию поединка. Бой также можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 21 победа, из которых 15 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся. Арчи Колгану 30 лет. У американца в рекорде 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.