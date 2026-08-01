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Дакота Дитчева выиграла бой у Дениз Кильхольц единогласным решением судей, 1 августа 2026, PFL в Нью-Йорке

Дакота Дитчева победила Дениз Кильхольц единогласным решением в соглавном бою PFL
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28-летняя непобеждённая боец PFL, выступающая в женском наилегчайшем весе, англичанка Дакота Дитчева победила представительницу Нидерландов Дениз Кильхольц единогласным решением судей по итогам трёх раундов (30-27) в соглавном событии на турнире PFL в Нью-Йорке.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Дакота Дитчева — Дениз Кильхольц
01 августа 2026, суббота. 03:00 МСК
Дакота Дитчева
Не началось
Дениз Кильхольц

Дакота Дитчева идёт на серии из 18 побед в смешанных единоборствах. В качестве профессионального бойца Дакота дебютировала в 2019 году. Последний бой англичанка провела год назад, 19 июля 2025 года. Тогда она одолела единогласным решением судей американку Сумико Инабу. На счету Кильхольц девять побед и пять поражений в профессиональной карьере.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию турнира PFL, в которой отображает наиболее значимые и существенные детали.

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