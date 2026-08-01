Дакота Дитчева победила Дениз Кильхольц единогласным решением в соглавном бою PFL

28-летняя непобеждённая боец PFL, выступающая в женском наилегчайшем весе, англичанка Дакота Дитчева победила представительницу Нидерландов Дениз Кильхольц единогласным решением судей по итогам трёх раундов (30-27) в соглавном событии на турнире PFL в Нью-Йорке.

Дакота Дитчева идёт на серии из 18 побед в смешанных единоборствах. В качестве профессионального бойца Дакота дебютировала в 2019 году. Последний бой англичанка провела год назад, 19 июля 2025 года. Тогда она одолела единогласным решением судей американку Сумико Инабу. На счету Кильхольц девять побед и пять поражений в профессиональной карьере.

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