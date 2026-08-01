Усман Нурмагомедов нокаутировал Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL, защитив титул

В эти минуты в Нью-Йорке завершился турнир по смешанным единоборствам PFL (Professional Fighters League), в главном событии которого состоялось противостояние между непобеждёнными россиянином Усманом Нурмагомедовым и американцем Арчи Колганом за звание чемпиона PFL в лёгкой весовой категории (до 70 кг).

Россиянин одолел соперника техническим нокаутом во втором раунде и, таким образом, защитил титул PFL.

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах теперь 22 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся. Арчи Колгану 30 лет. У американца в рекорде 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.