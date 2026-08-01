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Усман Нурмагомедов оформил вторую защиту титула чемпиона PFL

Усман Нурмагомедов оформил вторую защиту титула чемпиона PFL
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Непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов одолел американца Арчи Колгана в главном бою вечера на турнире PFL по смешанным единоборствам и во второй раз подряд защитил титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории (до 70 кг).

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган

Ранее россиянин одержал верх единогласным решением судей над американцем Полом Хьюзом на турнире PFL Champions Series 3 3 октября 2025 года и стал чемпионом промоушена в данном дивизионе.

Напомним, россиянин одолел Колгана техническим нокаутом во втором раунде. В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах теперь 22 победы. Для американца это первое поражение в карьере (15-1).

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