Усман Нурмагомедов объяснил нокаут Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL

Непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов отреагировал на свою победу над американцем Арчи Колганом в главном бою вечера на турнире PFL по смешанным единоборствам.

«Дисциплина и жёсткие спарринги с двойным чемпионом UFC — вот залог успеха. Весь успех от Бога. И мы верим в это. Мы просто делаем свою работу в зале. Мы тренируемся невероятно жёстко. Никто сейчас не справится со мной в лёгком весе. Есть только один человек, который меня гоняет. Это Ислам Махачев. Нокаут в первом раунде? Я бы мог сделать ещё лучше», — сказал Усман Нурмагомедов после боя.

Благодаря данной победе Усман во второй раз подряд защитил титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории (до 70 кг).