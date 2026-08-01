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Усман Нурмагомедов объяснил нокаут Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL

Усман Нурмагомедов объяснил нокаут Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL
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Непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов отреагировал на свою победу над американцем Арчи Колганом в главном бою вечера на турнире PFL по смешанным единоборствам.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган

«Дисциплина и жёсткие спарринги с двойным чемпионом UFC — вот залог успеха. Весь успех от Бога. И мы верим в это. Мы просто делаем свою работу в зале. Мы тренируемся невероятно жёстко. Никто сейчас не справится со мной в лёгком весе. Есть только один человек, который меня гоняет. Это Ислам Махачев. Нокаут в первом раунде? Я бы мог сделать ещё лучше», — сказал Усман Нурмагомедов после боя.

Благодаря данной победе Усман во второй раз подряд защитил титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории (до 70 кг).

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