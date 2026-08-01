Усман Нурмагомедов провёл последний бой по контракту с PFL и стал свободным агентом

Непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов одолел американца Арчи Колгана в главном бою вечера на турнире PFL по смешанным единоборствам, проведя свой последний бой по контракту с PFL.

Россиянин во второй раз подряд защитил титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории (до 70 кг) и стал свободным агентом.

Напомним, россиянин одолел Колгана техническим нокаутом во втором раунде. В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах теперь 22 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся. Арчи Колгану 30 лет. У американца в рекорде 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.