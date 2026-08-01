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Усман Нурмагомедов высказался о последнем бое в PFL, упомянув Дану Уайта и Джейка Пола

Усман Нурмагомедов высказался о последнем бое в PFL, упомянув Дану Уайта и Джейка Пола
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Непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов после победы над американцем Арчи Колганом в главном бою вечера на турнире PFL по смешанным единоборствам высказался о том, что провёл свой последний бой по контракту с PFL и стал свободным агентом.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган

«Это мой последний бой по контракту. Но посмотрим, что будет дальше. Есть Джейк Пол, есть Дана Уайт. Посмотрим, кто заплатит мне больше», — сказал Усман Нурмагомедов после боя.

Напомним, россиянин одолел Колгана техническим нокаутом во втором раунде. В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах теперь 22 победы. Арчи Колгану 30 лет. У американца в рекорде 15 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.

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