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Усман Нурмагомедов одержал 22-ю победу в профессиональной карьере

Усман Нурмагомедов одержал 22-ю победу в профессиональной карьере
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Непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов одолел американца Арчи Колгана в главном бою вечера на турнире PFL по смешанным единоборствам. Это была его 22-я победа в профессиональной карьере.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган

Из 22 побед в смешанных единоборствах на счету россиянина 16 были одержаны досрочно. Усман, при этом, ни разу не проиграл, а один бой был признан несостоявшимся. Отметим, его соперник Колган в 30 лет потерпел первое в карьере поражение после серии из 15 викторий.

Напомним, россиянин одолел Колгана техническим нокаутом во втором раунде и во второй раз подряд защитил титул чемпиона организации в лёгкой весовой категории (до 70 кг).

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