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«Гейджи, я люблю тебя». Джейк Пол обратился к Усману Нурмагомедову после боя с Колганом

«Гейджи, я люблю тебя». Джейк Пол обратился к Усману Нурмагомедову после боя с Колганом
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29-летний популярный американский блогер и боксёр, а также глава промоутерской компании MVP Джейк Пол сделал обращение к непобеждённому россиянину Усману Нурмагомедову после того, как он одолел американца Арчи Колгана в главном бою вечера на турнире PFL по смешанным единоборствам.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган

«Посмотрите на этого парня и почувствуйте его невероятную энергию. Он на невероятном уровне. И прямо сейчас он лучший в мире. Гейджи, я люблю тебя. Но я думаю, что сейчас лучший — это Усман», — сказал Джейк Пол после боя.

Ранее сообщалось, что у Усмана Нурмагомедова истёк контракт с PFL. Россиянин стал свободным агентом. В бою с Колганом Усману удалось нокаутировать соперника во втором раунде и во второй раз защитить пояс чемпиона организации в лёгком весе.

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