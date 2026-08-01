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«Если выиграешь нокаутом, куплю тебе машину». Диалог Пола и Усмана после боя россиянина

«Если выиграешь нокаутом, куплю тебе машину». Диалог Пола и Усмана после боя россиянина
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Непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов после победы в бою с американца Арчи Колгана в главном поединке вечера на турнире PFL по смешанным единоборствам вступил в диалог с 29-летним популярным американским блогером и боксёром, а также главой промоутерской компании MVP Джейком Полом.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган

Усман Нурмагомедов обратился к Полу: «В первую очередь поздравляю с объединением PFL и MVP. Как насчёт бонуса? Нокаут в первом раунде!»

Джейк Пол ответил: «Посмотрим в следующем бою. Если выиграешь нокаутом, я куплю тебе машину».

Усман добавил: «Не-не, брат. Мы говорим про сейчас. Никто не знает, что будет завтра».

Ранее сообщалось, что у Усмана Нурмагомедова истёк контракт с PFL. Россиянин стал свободным агентом. В бою с Колганом Усману удалось нокаутировать соперника во втором раунде и во второй раз защитить пояс чемпиона организации в лёгком весе.

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