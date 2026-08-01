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Результаты турнира PFL с главным боем с участием Усмана Нурмагомедова

Результаты турнира PFL с главным боем с участием Усмана Нурмагомедова
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В Нью-Йорке (США) завершился турнир по смешанным единоборствам PFL New York, главным событием которого стал титульный бой в лёгком весе между Усманом Нурмагомедовым и Арчи Колганом.

PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган

Нурмагомедов уверенно защитил чемпионский пояс PFL, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде.

Результаты турнира PFL New York:

  • Усман Нурмагомедов победил Арчи Колгана техническим нокаутом в 1-м раунде (3:42) и защитил титул чемпиона PFL в лёгком весе.
  • Дакота Дитчева победила Дениз Кильхольц единогласным решением судей (30:27, 30:27, 30:27).
  • Амру Магомедов победил Анхеля Альвареса техническим нокаутом во 2-м раунде (4:28).
  • Мустафа Дьяхате победил Дэррила Кинг Уокера техническим нокаутом в 1-м раунде (2:35).
  • Лазаро Дайрон победил Рауфона Стотса раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28).
  • Шон Гаучи победил Аллана Бегоссо единогласным решением судей (30:27, 30:27, 30:27).
  • Омар Эль-Дафрави победил Джонатана Пирсма единогласным решением судей (30:27, 29:28, 30:27).
  • Татьяна Постарнакова победила Монтану Де Ла Роса раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28).
  • Леван Хабалаев победил Чами Дельва техническим нокаутом в 1-м раунде (1:44).
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