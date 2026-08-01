Результаты турнира PFL с главным боем с участием Усмана Нурмагомедова
В Нью-Йорке (США) завершился турнир по смешанным единоборствам PFL New York, главным событием которого стал титульный бой в лёгком весе между Усманом Нурмагомедовым и Арчи Колганом.
Нурмагомедов уверенно защитил чемпионский пояс PFL, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде.
Результаты турнира PFL New York:
- Усман Нурмагомедов победил Арчи Колгана техническим нокаутом в 1-м раунде (3:42) и защитил титул чемпиона PFL в лёгком весе.
- Дакота Дитчева победила Дениз Кильхольц единогласным решением судей (30:27, 30:27, 30:27).
- Амру Магомедов победил Анхеля Альвареса техническим нокаутом во 2-м раунде (4:28).
- Мустафа Дьяхате победил Дэррила Кинг Уокера техническим нокаутом в 1-м раунде (2:35).
- Лазаро Дайрон победил Рауфона Стотса раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28).
- Шон Гаучи победил Аллана Бегоссо единогласным решением судей (30:27, 30:27, 30:27).
- Омар Эль-Дафрави победил Джонатана Пирсма единогласным решением судей (30:27, 29:28, 30:27).
- Татьяна Постарнакова победила Монтану Де Ла Роса раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28).
- Леван Хабалаев победил Чами Дельва техническим нокаутом в 1-м раунде (1:44).
Комментарии