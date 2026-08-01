Результаты турнира PFL с главным боем с участием Усмана Нурмагомедова

В Нью-Йорке (США) завершился турнир по смешанным единоборствам PFL New York, главным событием которого стал титульный бой в лёгком весе между Усманом Нурмагомедовым и Арчи Колганом.

Нурмагомедов уверенно защитил чемпионский пояс PFL, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде.

Результаты турнира PFL New York: