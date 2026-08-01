Усман Нурмагомедов одержал 16-ю досрочную победу в карьере

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов одержал 16-ю досрочную победу в профессиональной карьере.

На турнире PFL New York в Нью-Йорке (США) россиянин победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом в первом раунде и во второй раз подряд защитил чемпионский пояс организации в лёгком весе (до 70 кг).

Для 28-летнего Нурмагомедова эта победа стала 22-й в профессиональной карьере. При этом 16 из 22 поединков он завершил досрочно. Россиянин по-прежнему не знает поражений в ММА, а ещё один его бой был признан несостоявшимся.

Что касается Колгана, то 30-летний американец потерпел первое поражение в карьере, прервав серию из 15 побед подряд.