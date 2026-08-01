Усман Нурмагомедов победил нокаутом впервые за 5 лет

Российский чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов впервые за пять лет одержал победу нокаутом.

На турнире PFL New York в Нью-Йорке россиянин победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом во в первом раунде и во второй раз подряд защитил чемпионский пояс организации.

Предыдущую победу нокаутом Нурмагомедов одержал в июле 2021 года. Тогда на турнире Bellator россиянин досрочно победил американца Мэнни Муро, отправив соперника в нокаут ударом коленом в корпус.

Всего в активе Нурмагомедова теперь 22 победы в профессиональной карьере при отсутствии поражений и одном несостоявшемся поединке.