Усман Нурмагомедов победил нокаутом впервые за 5 лет
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Российский чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов впервые за пять лет одержал победу нокаутом.
PFL 2026. PFL New York, Нью-Йорк, США
Усман Нурмагомедов (W) — Арчи Колган
01 августа 2026, суббота. 03:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
KO
Арчи Колган
На турнире PFL New York в Нью-Йорке россиянин победил американца Арчи Колгана техническим нокаутом во в первом раунде и во второй раз подряд защитил чемпионский пояс организации.
Предыдущую победу нокаутом Нурмагомедов одержал в июле 2021 года. Тогда на турнире Bellator россиянин досрочно победил американца Мэнни Муро, отправив соперника в нокаут ударом коленом в корпус.
Всего в активе Нурмагомедова теперь 22 победы в профессиональной карьере при отсутствии поражений и одном несостоявшемся поединке.
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