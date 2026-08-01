Абдулрашид Садулаев рассказал о сроках восстановления после травмы

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев рассказал, когда вернется к соревновательной деятельности после травмы.

«Всё отлично, восстановление идёт очень хорошо, через две-три недели я уже буду на ковре. Сказали, что главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов даст мне возможность отобраться на ЧМ-2026», – сказал Садулаев на видео, опубликованном в соцсетях ФСБР.

Садулаев в июле получил травму ноги в схватке против американца Кайла Снайдера в лиге Real American Freestyle (RAF). Из‑за повреждения 30‑летний спортсмен пропускает чемпионат России по вольной борьбе, который проходит в Москве.

Чемпионат мира по борьбе пройдёт в Астане с 24 октября по 1 ноября.