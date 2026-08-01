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Дерек Чисора заявил о готовности к бою с Муратом Гассиевым

Дерек Чисора заявил о готовности к бою с Муратом Гассиевым
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Бывший претендент на титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора заявил о готовности к поединку с обладателем титула WBA россиянином Муратом Гассиевым.

«Бой 51», — написал Чисора в социальной сети X (ранее Twitter), опубликовав ИИ-картинку.

Фото: из личного архива Дерека Чисоры

Дереку Чисоре 42 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году. В 2012 году сразился за мировой титул с украинцем Виталием Кличко, но уступил единогласным судейским решением. В 2022-м снова поборолся за пояс, но проиграл техническим нокаутом соотечественнику Тайсону Фьюри.

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