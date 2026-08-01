Конор Макгрегор показал, как восстанавливается после травмы колена

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор начал восстановление после травмы колена, полученной в реванше с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Там, где есть воля, там есть и путь», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг). Всего на его счету в организации 10 побед и пять поражений.

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