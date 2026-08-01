15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор показал, как восстанавливается после травмы колена

Конор Макгрегор показал, как восстанавливается после травмы колена
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор начал восстановление после травмы колена, полученной в реванше с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Там, где есть воля, там есть и путь», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг). Всего на его счету в организации 10 побед и пять поражений.

Материалы по теме
Конор Магкрегор объяснил, почему его поражение на UFC 329 должно быть отменено

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android