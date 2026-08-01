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Шара Буллет подписал контракт с RAF

Шара Буллет подписал контракт с RAF
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Американский борцовский промоушен Real American Freestyle (RAF) объявил о подписании российского бойца Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

Шарабутдину Магомедову 32 года. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2017 году, с 2023 года выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне на турнире UFC Fight Night 280, Магомедов победил единогласным судейским решением бразильца Мишеля Перейру.

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