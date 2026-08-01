15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сусленков: у Тима Цзю есть потенциал стать одним из лучших в своей категории

Сусленков: у Тима Цзю есть потенциал стать одним из лучших в своей категории
Комментарии

Обладатель титула WBA Continental в супертяжёлом весе Артём Сусленков считает, что австралиец Тим Цзю может стать одним из лучших в своей весовой категории благодаря победе над американцем Эрролом Спенсом-младшим.

«Тим провёл отличный бой и заслуженно победил. Думаю, сегодня его уже можно считать одним из топовых боксёров своего дивизиона. Главное теперь — подтверждать этот уровень в следующих поединках. Потенциал стать одним из лучших у него точно есть», — сказал Сусленков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
«Тим был терпелив и сделал всё, что должен был». Кроуфорд — о победе Цзю над Спенсом

Первая битва взглядов Тима Цзю и Эррола Спенса

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android