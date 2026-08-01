Сусленков: у Тима Цзю есть потенциал стать одним из лучших в своей категории

Обладатель титула WBA Continental в супертяжёлом весе Артём Сусленков считает, что австралиец Тим Цзю может стать одним из лучших в своей весовой категории благодаря победе над американцем Эрролом Спенсом-младшим.

«Тим провёл отличный бой и заслуженно победил. Думаю, сегодня его уже можно считать одним из топовых боксёров своего дивизиона. Главное теперь — подтверждать этот уровень в следующих поединках. Потенциал стать одним из лучших у него точно есть», — сказал Сусленков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Первая битва взглядов Тима Цзю и Эррола Спенса