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Жорж Сен-Пьер ответил, есть ли шансы у Гарри в бою с Махачевым

Жорж Сен-Пьер ответил, есть ли шансы у Гарри в бою с Махачевым
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, который состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

«Шансы, учитывая стили, на стороне Махачева. Всё из-за стилей. У Ислама Махачева, вероятно, больше способов победить в этом бою. Поэтому если быть рациональным, то шансы на стороне Махачева. Но у Иана Гарри определённо есть все шансы на победу. Он очень хороший ударник, очень высокий. И также великолепный грэпплер. Но ему нужно найти способ остаться в стойке», — сказал Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу Тима Уэлча.

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