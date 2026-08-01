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Экс-чемпион ACA Гончаров оценил перспективы Мухаммада Саидова в UFC

Экс-чемпион ACA Гончаров оценил перспективы Мухаммада Саидова в UFC
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Бывший чемпион ACA россиянин Евгений Гончаров прокомментировал дебют соотечественника Мухаммада Саидова в UFC. Напомним, на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ) Саидов победил техническим нокаутом американца Джастина Джейкоби.

«Саидов – очень хороший боец. Шара Буллет в полутяжёлом весе. Он мне чем-то напоминает Магомедова. У Саидова быстрые ноги. Он отлично работает кулаками, и я не удивлён тем, что он смог на коротком уведомлении победить крепкого соперника. Саидов способен на многое. Победить Роберта Уиттакера или Пауло Косту? Почему нет? Такое тоже возможно, если ему дадут достаточно времени на подготовку, а сам он как боец невероятно талантлив», — приводит слова Гончарова издание MMA.Metaratings.ru.

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