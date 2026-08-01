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WWE Summerslam — 2026. Кард шоу — первый день, где смотреть, во сколько начало

WWE SummerSlam: кард первого дня. Две защиты титулов, поединок Брока Леснара
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В ночь с 1 на 2 августа на стадионе U.S. Bank Stadium в Миннесоте, США, состоится очередное крупное шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) SummerSlam, которое пройдёт в два дня. Основная часть шоу начнётся в 1:00 мск. В России официальных трансляций не будет. Посмотреть шоу можно будет на платформе Netflix и ESPN. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.

WWE SummerSlam. Кард первого дня:

1. Лив Морган (женская чемпионка Raw) против Ийо Скай — титульный поединок.

Фото: wwe.com

2. Оба Феми против Брока Леснара — матч по правилам «Ад в клетке».

Фото: wwe.com

3. Гюнтер против Ника Алдиса.

Фото: wwe.com

4. Пейдж, Бри и Никки Белла против «Фатал инфлюенс» (Джэси Джейн, Лэйни Рид и Фэллон Хенли) — командный поединок три на три.

5. Эл Эй Найт, Соло Сикоа, Ройс Кис против «Бладлайна» (Джей и Джимми Усо, Джейкоб Фату) — командный поединок три на три.

Фото: wwe.com

6. СМ Панк (неоспоримый чемпион WWE) против Коди Роудса — титульный поединок.

Фото: wwe.com

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