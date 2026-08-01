«Это помогает мне». Жорж Сен-Пьер показал упражнение для здоровья

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер рассказал об упражнении, которое, по его мнению, оказывает положительное влияние на самочувствие.

«Я стараюсь проводить какое-то время в этом положении каждый лень. Это помогает мне лучше дышать, улучшает подвижность лодыжек и разгружает позвоночник. Удивительно, насколько это положение похоже на самое первое в утробе матери», — написал Сен-Пьер в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: из личного архива Жоржа Сен-Пьера

Жоржу Сен-Пьеру 45 лет. Канадец выступал в UFC с 2008 по 2017 год. Становился чемпионом в полусреднем (до 77 кг) и среднем дивизионе (до 84 кг).

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