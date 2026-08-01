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Богатырёв: хотелось бы увидеть Усмана Нурмагомедова с Топурией и Пимблеттом

Богатырёв: хотелось бы увидеть Усмана Нурмагомедова с Топурией и Пимблеттом
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Боец АСА Адам Богатырёв прокомментировал победу чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Усмана Нурмагомедова в поединке с американцем Арчи Колганом, состоявшемся 1 августа в Нью-Йорке (США).

«Усман в очередной раз доказал свой уровень. Он — очень универсальный боец без слабых мест. Бьёт, борется, работает в клинче. Он действительно сейчас один из лучших легковесов в мире. Хотелось бы увидеть его противостояние с кем-то из топов UFC. В идеале с Царукяном или Топурией, а может, даже и с Пимблеттом. Было бы очень интересно. При этом нужно понимать, что у PFL сейчас появятся хорошие финансовые возможности. Так что и тут у Усмана может быть множество крутых противостояний», — сказал Богатырёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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